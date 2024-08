Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellereinbrecher unterwegs

Erfurt (ots)

Bei zwei Einbrüchen im Erfurter Stadtgebiet entwendeten unbekannte Täter zwei Fahrräder. In der Kronenburggasse machten sich die Einbrecher an einem Fahrradraum zu schaffen und stahlen ein angeschlossenes, schwarzes Mountainbike des Herstellers "Hiland" im Wert von etwa 330 Euro. Auch in der Nordhäuser Straße waren Diebe auf Beutezug gewesen. In einem Mehrfamilienhaus stahlen sie aus einem verschlossenen Kellerabteil ein "Cube" E-Bike im Wert von knapp 1.500 Euro. In beiden Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. (DS)

