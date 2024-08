LPI-EF: Fahrrad aus Keller gestohlen

Erfurt (ots) - In den vergangenen Tagen hatte sich ein Dieb in Erfurt am Tank einer Baumaschine zu schaffen gemacht. Der Unbekannte war zunächst auf das Gelände in Ermstedt eingedrungen, bevor er sich dem Fahrzeug näherte. Anschließend bohrte er mehrere Löcher in den Tank und zapfte Kraftstoff im Wert von etwa 100 Euro ab. Am Tank hinterließ er einen Schaden von circa 500 Euro, bevor er flüchtete. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl Dienstagnachmittag und informierte ...

mehr