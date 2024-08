POL-FR: Hinterzarten: Diebstahl von zwei E-Bikes

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Samstag, 03.08.2024, ist in ein Geschäft in der Kirchstraße in Rickenbach eingebrochen worden. Der oder die Einbrecher waren über ein Fenster auf der Gebäuderückseite gewaltsam eingedrungen. Im Innern wurde aus einer Vitrine Schmuck entwendet. Die Tat dürfte gegen 03:30 Uhr passiert sein, da zu diesem Zeitpunkt die Alarmanlage ...

