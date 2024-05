POL-RZ: Aktueller Hinweis: Schockanrufe in Mölln

Ratzeburg (ots) - 17. Mai 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 16.05.2024 - Aumühle/Wohltorf In der Nacht zum 16.05.2024 wurde in Aumühle ein Audi entwendet, dieses wurde später ausgeschlachtet auf einem Feldweg aufgefunden. Gegen 07.00 Uhr fand eine Spaziergängerin in einem Feldweg parallel zur Gutenbergstraße in Wohltorf einen grauen Audi e-tron mit Oldesloer ...

