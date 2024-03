POL-NI: Liebenau/Steyerberg/Marklohe - Drei Pkw-Aufbrüche

Nienburg (ots) - (Thi) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstag den 23.03.2024 zwischen 14:30 und 15:30 Uhr in der Parkgarage an der Hafenstraße in Nienburg ereignete. Ein 41-Jähriger aus Bücken parkte seinen weißen Mercedes im oben genannten Zeitraum in der Tiefgarage der Volksbank. Anschließend bemerkte er einen Schaden an der hinteren linken Tür, der zuvor noch nicht ...

mehr