Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: 1,22 Tonnen Asbest entsorgt - wer hat es gesehen?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ratzeburg (ots)

17. Mai 2024 | Kreis Stormarn - 13.05.2024 - Reinfeld

Am Montag (13.05.24) wurde festgestellt, dass in einem Baustellencontainer in Reinfeld unerlaubt Asbest entsorgt wurde, die Polizei sucht Zeugen dafür. Im Zuge des Brückenbaus an der A1 in Reinfeld stand seit Ende April in der Feldstraße ein Müllcontainer. Da dieser am 13.05.24 gefüllt war, wurde er von einer Recyclingfirma abgeholt. Auf dem Recyclinghof wurde dann festgestellt, dass sich darin 1,22 Tonnen Asbest in Form von Platten befanden, welche nicht von der Baustelle stammen können. Der Ermittlungsdienst Umwelt und Verbraucherschutz des Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier in Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Mögliche Beobachtungen zu einer Entleerung an dem Container aber auch zu Asbestarbeiten im Umfeld werden unter der Telefonnummer 04531/501542 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell