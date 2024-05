POL-RZ: Betrugsmasche erfolgreich

Ratzeburg (ots) - 16. Mai 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 15.05.2024 - Mölln Am gestrigen Mittwoch (15.05.2024) kam es in einem Waldgebiet in Mölln zu einem Flächenbrand. Gegen 13.00 Uhr stellten Passanten eine Rauchentwicklung im Wald am Grambeker Weg fest und alarmierten den Notruf. Die Einsatzkräfte stellten einen Brand auf einer Fläche von ca. 400 qm fest. Das Feuer wurde von der ebenfalls alarmierten ...

mehr