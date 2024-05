POL-RZ: Waldbrand, 400 qm betroffen

Ratzeburg (ots) - 16. Mai 2024 | Kreis Stormarn - 15.05.2024 - Zarpen In der Nacht zu Mittwoch (15.05.2024) wurde in Zarpen ein Aufsitzrasenmäher gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Nachts zwischen 00.00 Uhr und 04.00 Uhr wurde der grüne John Deere von einem landwirtschaftlichen Hof in "Zarpenerwohld" entwendet. Der Wert liegt bei ca. 5.000 EUR. Wer hat zur Tatzeit etwas Auffälliges in Zarpen beobachtet? Hinweise ...

mehr