POL-RZ: Diebstahl eines Aufsitzrasenmähers

Ratzeburg (ots) - 15. Mai 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 14.05.2024 - Hohenhorn Dienstagmittag kam es zum Brand im Obergeschoss eines Zweifamilienhauses in Hohenhorn. Gegen 13.30 Uhr stellten Passanten eine Rauchentwicklung in der oberen Etage des Hauses in der Straße "Am Hagen" fest und alarmierten die Feuerwehr. Diese löschte das entstandene Feuer. Durch die entstandene Hitze musste die Feuerwehr zusätzlich ...

mehr