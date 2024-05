POL-RZ: Holzdiebstahl anders als gedacht...

Ratzeburg (ots) - 17. Mai 2024 | Kreis Stormarn - 16.05.2024 - Ahrensburg Die Geschädigte erhielt am gestrigen Donnerstag (16.05.24) eine Textnachricht von der angeblichen Tochter und wurde um eine Überweisung gebeten. Gegen 10.50 Uhr ging bei der 73-jährigen Ahrensburgerin die Nachricht ein "Hallo Mama, das ist meine neue Nummer...". Im Laufe des Kontaktes wurde darum gebeten, dass die Geschädigte eine Überweisung in Höhe von knapp 2.000 EUR tätigt. In gutem Glauben ...

