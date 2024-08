LPI-EF: Fahrzeuge von Autohandel gestohlen

Erfurt (ots) - In Erfurt machte ein Einbrecher in der Nacht zu Dienstag große Beute. Der Unbekannte war in ein Mehrfamilienhaus in der Krämpfervorstadt eingebrochen. Ein Stockwerk tiefer hatte er ein Kellerabteil gewaltsam geöffnet und fand darin ein "Cube" Cravel Bike im Wert von über 1.200 Euro vor. Dienstagmorgen bemerkte der Besitzer den Einbruch und informierte die Polizei. (SE) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

