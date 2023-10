Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 29. Oktober 2023

Cuxhaven (ots)

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Pkw im Graben zum Stillstand gekommen

Geestland - OT Imsum. Am Samstag, den 28.10.2023, befuhr eine 56-jährige Geestländerin gegen 15.40 Uhr mit ihrem Mercedes-Benz die Wurster Landstraße in Richtung Wremen. Unmittelbar hinter dem Ortsausgang Imsum kam sie auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab und in einem Graben zum Stillstand. Unfallursächlich dürfte der während der Sachverhaltsaufnahme festgestellte Alkoholisierungsgrad gewesen sein. Ein vor Ort festgestellter Atemalkoholtest ergab mehr als 1,1 Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen die Fahrzeugführerin wurde eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

