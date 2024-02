POL-PDMY: Unwetterereignisse durch Sturmböen im Laufe der vergangenen Nacht:

Kalenborn (ots) - Am 19.02.2024 kam es zwischen 06:30 Uhr und 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße "Auf dem Acker" in 53505 Kalenborn. Ein vermutlich größeres Fahrzeug beschädigte beim Abbiegen in die "Vischeler Straße" einen Gartenzaun. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle. Eventuelle Zeugen werden ...

