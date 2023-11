Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Festnahme eines Einbrechers in der Brüderstraße

Soest (ots)

Am Samstagmorgen (11.11.), gegen 04.15 Uhr, wurde ein geschädigter Wohnungsinhaber in der Brüderstraße im Schlaf von einem tatverdächtigen Einbrecher überrascht. Der Täter hatte versucht, das auf Kipp stehende Fenster von außen zu öffnen. Hierdurch war der Wohnungsinhaber aus dem Schlaf gerissen worden und konnte den Täter noch durch den Innenhof flüchten sehen. Der Zeuge beobachtete weiter, wie der flüchtende Täter versucht hatte in mehrere geparkte Fahrzeuge einzubrechen. Als dieses misslang, machte er sich an dem Hintereingang eines Kaufhauses zu schaffen. Auch hier hatte der Täter keinen Erfolg. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung wurde der flüchtige Täter anhand der Personenbeschreibung gestellt und vorläufig festgenommen. Es handelt sich um dieselbe Person, die bereits bei dem versuchten Einbruch am Aldegreverwall gesehen worden war. Bei der Durchsuchung konnten die Beamten weiteres Diebesgut aus vermutlich früheren Einbrüchen auffinden und sicherstellen. Der 23-jährige deutsche Tatverdächtige aus Bad Sassendorf wird am Sonntagmorgen einem Haftrichter vorgeführt. (hn)

