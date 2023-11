Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Versuchter Einbruch in Wohnung am Aldegreverwall

Soest (ots)

In den frühen Morgenstunden am Samstag (11.11.), gegen 01.55 Uhr, bemerkte ein Bewohner eines Wohnhauses am Aldegreverwall, dass sich eine unbekannte Person mit Taschenlampe auf seiner Terrasse befand. Offensichtlich hatte diese Person vor, in die Wohnung des Zeugen einzubrechen. Als der Täter auf frischer Tat von dem Zeugen entdeckt wurde, flüchtete er in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief trotz guter Personenbeschreibung zunächst negativ. (hn)

