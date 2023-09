Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bundesweite Präventionskampagne zum Thema "Taschendiebstähle in Supermärkten"

Gera/Greiz/Altenburg (ots)

Gera/Greiz/Altenburg: Zum Thema "Taschendiebstahl sowie Diebstahl aus Taschen und Behältnissen" findet in dieser Woche (39. Kalenderwoche) eine bundesweite Präventionskampagne der Polizei statt. In mehreren Bundesländern - und so auch in Thüringen - sind Polizeibeamte zum genannten Thema als Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger unterwegs.

Auch die Kolleginnen und Kollegen der Geraer, Greizer und Altenburger Polizei sind in den kommenden Tagen an verschiedenen Supermärkten vor Ort, um mit Passantinnen und Passanten ins Gespräch zu kommen. Insbesondere liegt uns dabei am Herzen, Tipps und Tricks zu geben, wie man sich vor einem möglichen Taschendiebstahl schützen kann. Da es leider immer wieder vorkommt, dass Taschendiebe ihr Unwesen treiben, möchten wir durch diese Aktion auf die möglichen Gefahren aufmerksam machen.

Hier haben wir schon einmal ein paar Hinweise für Sie:

- Lassen Sie ihre persönlichen Gegenstände wie Handtaschen, Einkaufsbeutel, Geldbörsen nicht unbeobachtet - Lassen Sie Ihre Taschen niemals am Einkaufswagen hängen - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körperseite oder klemmen Sie sie sich unter dem Arm bzw. verstauen Sie diese im Jackeninneren - Geben Sie Obacht, wenn sich ihnen unbekannte Personen sehr nähern

Sind Sie Opfer eines Taschendiebstahls geworden, informieren Sie Ihre örtliche Polizei.

Unsere Kolleginne und Kollegen sind in den kommenden Tagen im Raum Gera, Greiz und Altenburg unterwegs. Konkret finden Sie Ansprechpartner in

- Gera (Montag / Dienstag / Mittwoch: Gera-Lusan, Gera-Bieblach, Bad Köstritz, Brahmetal, Ronneburg - Greiz (Mittwoch / Freitag): Auma, Langenwetzendorf, Weida, Zeulenroda, Greiz - Altenburg (Mittwoch): Altenburg, Schmölln, Meuselwitz, Rositz

(RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell