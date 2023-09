LPI-G: Mülltonnen in Brand

Altenburg (ots) - Lödla: Am 23.09.2023, gegen 08:35 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw Audi die B 180, wobei er an der Bushaltestelle Zeitzer Straße verkehrsbedingt halten musste. Eine nachfolgende 25-jährige Fahrerin eines Pkw VW erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf den PKW Audi auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Pkw Audi musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr