Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Transporter aufgehebelt

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen, Kalkofen;

Tatzeit: zwischen 19.01.2024, 19.00 Uhr, und 20.01.2024, 05.20 Uhr;

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Samstag in Schöppingen in einen Firmenwagen eingebrochen. Sie hebelten eine Seitentür auf, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Das Auto hatte an der Straße Kalkofen gestanden. Die Diebe ließen daraus verschiedene Werkzeuge mitgehen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell