Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trickdiebstahl beim Geldwechseln

Grünstadt (ots)

Am 21.06.2024 wurde gegen Mittag eine 79-jährige Frau auf dem Luitpoldparkplatz in Grünstadt von einem unbekannten Mann gefragt, ob sie ihm 2 Euro wechseln könne. Als die Frau in ihrem Geldbeutel nachgeschaut habe, ergriff der Mann ihren Geldbeutel um selbst nachzuschauen, ob sie Wechselgeld hätte. Die Frau forderte den Mann sofort auf, sich von ihr zu entfernen. Später stellte sie fest, dass in ihrem Geldbeutel 250 Euro Bargeld fehlten.

Die Geschädigte beschrieb den Mann wie folgt: Ca. 40 Jahre alt, kräftiges dickes Haar, bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem weißem Hemd.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Fall Sie Hinweise zur Tat oder zum Täter haben, melden Sie sich bitte unverzüglich bei der Polizeiinspektion in Grünstadt.

