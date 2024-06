POL-PDNW: (Bad Dürkheim)- Einsatz Polizeihubschrauber

Bad Dürkheim (ots) - Am gestrigen Tag, in der Zeit vom 06:30 Uhr bis 12:00 Uhr ereignete sich in 67098 Bad Dürkheim, Bruchstraße, Höhe Anwesen 24 ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren die linke Fahrzeugseite eines ordnungsgemäß geparkten Pkw's. Im Anschluss an den Unfall entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu ...

