Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim: Schwerer Verkehrsunfall auf A 65 - Sperrung Richtungsfahrbahn Landau für knapp 1 Stunde

Mutterstadt (ots)

Am heutigen Donnerstag, 20.06.2024, gegen 13:50 Uhr, kam es auf der BAB 65, kurz nach dem Autobahnkreuz Mutterstadt in Fahrtrichtung Landau, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen 2 PKW und einem LKW. Ersten Ermittlungen vor Ort zu Folge, überholte ein PKW Mercedes, Farbe grün, LD-Kennzeichen, einen ordnungsgemäß auf der rechten Fahrspur fahrenden litauischen LKW, als ein PKW, BMW, Farbe schwarz, HD-Kennzeichen, dem Mercedes mit sehr hoher Geschwindigkeit ins Heck fuhr. Der Mercedes wurde durch den Aufprall in die Mittelleitplanke und anschließend in den rechts daneben fahrenden LKW geschleudert. Dabei wurde der Fahrer des Mercedes, männlich, 39 Jahre, leicht verletzt. Der BMW-Fahrer, männlich, 23 Jahre, blieb unverletzt. Beide PKW wurden durch den Aufprall so stark beschädigt, dass sie durch einen Abschleppdienst geborgen werden mussten. Der LKW wurde nur leicht am Auflieger beschädigt. Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 60 000 - 70 000 Euro. Die Richtungsfahrbahn Landau der BAB 65 war für ca. 50 Minuten voll gesperrt, so dass es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen rund um das AK Mutterstadt kam, die auch die BAB 61 und die B 9 betrafen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell