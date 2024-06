Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zigarre sorgt für Einsatz von Feuerwehr und Polizei

Achim (ots)

Am Dienstagmorgen kam es gegen 8:30 Uhr in der Leipziger Straße zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. In einem Zimmer des dortigen Seniorenheims war ein Schwelbrand ausgebrochen, woraufhin Mitarbeiterinnen des Heims aufmerksam wurden. Den Frauen gelang es zügig, den Brand mit Wasser selbst abzulöschen. Die alarmierte Feuerwehr sorgte anschließend für Sicherheit und Belüftung des brandbetroffenen Zimmers. Drei Angestellte des Heims erlitten aufgrund eingeatmeter Rauchgase leichte Verletzung, sie wurden daher in einer Klinik behandelt. Das Seniorenheim ist weiterhin ohne Einschränkungen bewohnbar, durch den Brand entstand lediglich Sachschaden an einem Bett. Ersten Ermittlungen zufolge war ein Bewohner des Seniorenheimes unachtsam beim Rauchen einer Zigarre gewesen.

