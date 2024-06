Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Feuerwehr birgt leblose Frau aus Aller - Keine Hinweise auf Fremdverschulden ++ Einbruch in Schuppen ++ An der Lieth: Nach Unfall geflüchtet ++ Von der Fahrbahn abgekommen ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Feuerwehr birgt leblose Frau aus Aller - Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Verden. Am Sonntagabend stellten Passanten eine in der Aller treibende, leblose Person fest. In Höhe des Allerparks fiel der dahintreibende Körper erstmalig auf, woraufhin ab 20:30 Uhr mehrere Notrufe abgesetzt und so Feuerwehr und Polizei alarmiert wurden. Gegen 21 Uhr bargen Einsatzkräfte der Feuerwehr schließlich zwischen dem Hafen des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes und dem Verdener-Motorboot-Verein Höltenwerder die leblose Frau, hierfür kam ein Boot der Feuerwehr zum Einsatz. Ein hinzugezogener Notarzt stellte letztlich den Tod der Frau fest. Ersten Ermittlungen der Polizei Verden zufolge handelt es sich bei der Verstorbenen um eine 87-jährige Verdenerin. Eine spezialisierte Tatortgruppe der Polizeiinspektion Verden/Osterholz nahm am Sonntagabend die Todesursachenermittlungen auf, die am Montag durch den Zentralen Kriminaldienst fortgesetzt wurden. Im Ergebnis ist festgestellt worden, dass keine Hinweise auf Fremdverschulden vorliegt.

Einbruch in Schuppen

Dörverden. Unbekannte Täter sind zwischen Samstagabend und Sonntagmittag in einen Schuppen an der Straße Zum Lohof eingebrochen. Sie entwendeten aufgefundene Pferdesättel und Trensen, anschließend flüchteten sie unerkannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04234/943960 bei der Polizeistation Dörverden zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

An der Lieth: Nach Unfall geflüchtet

Osterholz-Scharmbeck. Nach einem Verkehrsunfall auf der Straße An der Lieth ist der Unfallfahrer am Sonntagmorgen kurz vor 6 Uhr geflohen. Der Unbekannte war ersten Ermittlungen zufolge mit einer Mercedes E-Klasse auf der Straße An der Lieth in Richtung Jan-Gloistein-Straße unterwegs, als er aus unbekannten Gründen mit einem am Fahrbahnrand geparkten Kleintransporter zusammenstieß. Bei dem Unfall entstand beträchtlicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Kurze Zeit später konnte der Unfallwagen des Verursachers geparkt festgestellt werden, allerdings ohne Unfallfahrer. Hinweise zum Unfallhergang sowie zum verantwortlichen Fahrzeugführer nimmt das Polizeikommissariat Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Von der Fahrbahn abgekommen

Osterholz-Scharmbeck/Scharmbeckstotel. Leichte Verletzungen erlitt am Sonntag gegen 18:30 Uhr eine 50-jährige Renault-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Buchtstraße. Die Frau war mit ihrem Kleinwagen in Richtung B74 unterwegs, als sie in einer Linkskurve die Kontrolle über den Wagen verlor und gegen Baum rechts neben der Fahrbahn prallte. Mit einem Rettungswagen musste die Frau leicht verletzt in eine Klinik gefahren werden. An Pkw und Baum entstand Sachschaden.

