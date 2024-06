Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz am Sonntag, den 16.06.2024

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Diebstahl eines E-Scooters

Verden. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein E-Scooter der Marke Ninebot aus einem Schuppen eines Reihenhauses in der Straße Maulhoop in Verden entwendet.

Die Polizei Verden bittet mögliche Zeugen, die etwas Ungewöhnliches in der Umgebung bemerkt haben, unter 04231-8060 um Hinweise.

Fahren unter Einfluss und ohne Fahrerlaubnis

Dörverden. Am späten Samstagabend kontrollierte die Verdener Polizei einen 28-jährigen VW-Fahrer in Dörverden. Dabei stellten sie fest, dass er keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen konnte. Dafür wies er eine Alkoholisierung und einen positiven Drogenvortest vor. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Einfluss im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Fahren unter Einfluss

Verden. Am frühen Sonntagmorgen kontrollierten die Beamten dann einen 36-jährigen BMW-Fahrer auf der Hamburger Straße in Verden. Dieser wies zwar eine gültige Fahrerlaubnis, aber auch eine Alkoholisierung über 0,5 Promille auf. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Verfahren aufgrund von Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Fahren unter Einfluss und ohne Fahrerlaubnis

Oyten. Auch in Oyten wurde am frühen Samstagnachmittag ein 44-jähriger Ford-Fahrer durch die Polizei kontrolliert, der keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte, jedoch einen Alkoholwert über 0,3 Promille aufwies. Dem Ford-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit einem geparkten PKW führt zu hohen Sachschäden

Ottersberg. Am Samstagabend kam es zu einer Kollision zwischen einem 29-jährigen VW-Fahrer aus Langwedel und einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Opel. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel auf den davor stehenden Mercedes aufgeschoben. Sowohl der VW als auch der Opel waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 23.000 Euro geschätzt. Zum Glück gab es bei dem Unfall keine Verletzten.

Motoradfahrer bei Auffahrunfall verletzt

Thedinghausen. Am Sonnabendnachmittag wollte ein 62-jähriger Motorradfahrer aus Bremervörde von der Braunschweiger Straße auf einen Parkplatz abbiegen. Ein 62-jähriger Bremer fuhr mit seinem Auto dahinter und bremste ab. Dies wiederum erkannte eine 30jährige Autofahrerin aus Thedinghausen zu spät und fuhr auf den Renault aus Bremen auf, der dann gegen das Motorrad geschoben wurde. Der Krad-Fahrer kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt 7.500 EUR geschätzt.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Landkreis Osterholz

Trunkenheit im Verkehr

Osterholz. Am Sonntagmorgen wurde auf der Kreisstraße 9 ein 24-jähriger BMW-Fahrer aus Osterholz-Scharmbeck durch die Polizei kontrolliert. Dabei wurde eine deutliche Beeinflussung durch Alkohol festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen und dem BMW-Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Kein Führerschein und falsche Angaben über die Personalien

Schwanewede. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein 26-jähriger Opel-Fahrer in Eggestedt von der Polizei kontrolliert. Der Opel-Fahrer konnte sich nicht ausweisen und gab zunächst mündlich seine Personalien an. Die Polizei konnte umgehend ermitteln, dass es sich bei den Personalien um falsche Angaben handelte und der Opel-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und ein Verfahren aufgrund falscher Angaben eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell