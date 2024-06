Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Brandursache nach Brand in Alten- und Pflegeheim ermittelt

Landkreis Verden (ots)

+ Brandursache nach Brand in Alten- und Pflegeheim ermittelt + Oyten. Nach einem Brand in einem Alten- und Pflegeheim in der Straße Am Moor Anfang Juni (wir berichteten) haben die Ermittlungen die mögliche Brandursache ergeben. Der Brandort wurde von Ermittlern der PI Verden/Osterholz gemeinsam mit einem Gutachter untersucht. Demzufolge dürfte das Feuer in einem Zimmer zweier Bewohner des Heimes ausgebrochen sein und dort der Ursprung für die Rauchentwicklung im Heim liegen. In diesem Zusammenhang hat sich der Verdacht einer fahrlässigen Brandstiftung durch einen der Zimmerbewohner ergeben, sodass entsprechende Ermittlungen eingeleitet wurden. Ein technischer Defekt kommt demnach als Ursache nicht in Betracht. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern weiterhin an. Weitere Informationen können aus diesem Grund zum aktuellen Zeitpunkt nicht gegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell