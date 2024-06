Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Sonntag, den 09.06.2024

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Unfallzeugen gesucht

Langwedel. In der Zeit von Samstag am frühen Morgen und Samstagmittag ereignete sich auf dem Parkplatz des Alten/- und Pflegeheimes im Spiridonweg ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrer / unbekannte Fahrerin fuhr gegen den dunklen BMW der Geschädigten, der ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellt war. Jedoch entfernte sich der Fahrer / die Fahrerin anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Pkw der Geschädigten entstand ein Sachschaden von über 5000 EUR. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher / die Verursacherin oder zum genutzten Pkw geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Langwedel unter der Tel. 04232/934910 zu melden.

Einbruch in Pkw

Ottersberg. In den Mittagsstunden des 08.06.2024 verschaffte sich ein bis dato unbekannter Täter gewaltsam, durch Einschlagen einer Fahrzeugscheibe, Zugang zu einem Pkw, welcher in der Friedhofstraße in Ottersberg abgestellt wurde. Aus dem Fahrzeuginneren wurden in der Folge diverse Habseligkeiten entwendet. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten die Polizei zu informieren. Im Zuge dessen kann seitens der Polizei nur noch einmal eindringlich darauf hingewiesen werden, keine Wertgegenstände in abgestellten Fahrzeugen zurückzulassen.

Einsatz in Hutbergen

Verden/Hutbergen. Am Samstagmittag wurde der Polizei in Verden eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten gemeldet. Nachdem die vier eingesetzten Streifenwagen am Einsatzort im Klein Hutberger Weg eintrafen, stellte sich heraus, dass sich augenscheinlich hauptsächlich zwei Männer in einer Angelegenheit nicht ganz einig waren. Diverse mit Anwesende mischten sich lautstark und teilweise körperlich in die Auseinandersetzung mit ein. Der Streit konnte durch die Beamten zügig geschlichtet werden. Zwei Personen erlitten dabei leichte Handverletzungen, eine Person musste mit einer Kopfverletzung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Während des Einsatzes kam es zu leichten Einschränkungen des fließenden Verkehrs. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigungen eingeleitet.

Landkreis Osterholz

Keine presserelevanten Vorkommnisse

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell