POL-VER: Kabel entwendet + Einbruch in Lagerhalle + Fahren unter Alkohol + Ohne Führerschein unterwegs + Unfall zwischen Fußgänger und Fahrradfahrerin + Automat aufgebrochen + Von der Straße abgekommen +

LANDKREIS VERDEN

++ Kabel von Baustelle entwendet ++ Verden. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen kam es zu einem Diebstahl auf einer Baustelle am Blumenwisch. In der Zeit von 19:00 Uhr bis 06:00 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Baustellengelände und entwendeten dort mehrere hundert Meter Kabel. Die Täter entkamen daraufhin unerkannt mit dem Diebesgut. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 04231/8060 mit der Polizei Verden in Verbindung zu setzen.

++ Einbruch in Lagerhalle ++ Riede. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Raiffeisenstraße. Mittels Gewalteinwirkung verschafften sich noch unbekannte Täter, zwischen 18:30 Uhr und 08:00 Uhr, Zutritt zu einer Lagerhalle und durchsuchten die Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten die Täter mit diversen Gartengeräten in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Die Polizei Achim bittet die Bevölkerung um Hinweise unter 04202/9960.

++ Fahren unter Alkoholeinfluss ++ Achim. Am Donnerstagabend fuhr ein E-Scooterfahrer unter dem Einfluss von zu viel Alkohol. Gegen 21:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizei Verden den 38-jährigen Fahrer eines E-Scooters im Bereich der Eitzer Straße. Im Verlauf der Kontrolle konnte bei dem Mann eine erhebliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 1,98 Promille. Gegen den 47-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Es wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

+ Ohne Führerschein unterwegs + Oyten. Am Donnerstag fuhr ein Mann ohne Führerschein mit einem Pkw durch Oyten. Der 39-jährige fiel einer Polizeistreife auf, als er auf der Straße Mühlenweg unterwegs war. Bei einer Kontrolle wurde dann festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Auch die 41-jährige Fahrzeughalterin wird sich strafrechtlich verantworten müssen, da sie die Fahrt zugelassen hat.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Unfall zwischen Fußgänger und Fahrradfahrerin. Polizei sucht Zeugen ++ Worpswede. Am Donnerstagmittag kam es gegen 12:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Hembergstraße, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde. Ein 89-jähriger ging auf dem Gehweg, der auch für Radfahrer freigegeben ist, als sich von hinten eine Radfahrerin näherte und aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Mann kollidierte. Der Fußgänger erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Die Fahrradfahrerin verließ noch vor Eintreffen der örtlichen Polizei mit ihrem Fahrrad unerlaubt den Unfallort. Laut Beschreibung des Verletzten soll es sich um eine lebensältere Frau mit weissen Haaren und einer Strickmütze handeln. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich unter 042792/956790 mit der Polizei Worpswede in Verbindung zu setzen.

++ Automat aufgebrochen ++ Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Aufbruch eines Zigarettenautomaten in der Siemensstraße. Mittels Gewalteinwirkung verschafften sich noch unbekannte Täter, zwischen 00:00 Uhr und 13:00 Uhr, Zugang zu einem Zigarettenautomaten und entnahmen die Zigarettenpackungen. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden wird auf circa 2.500 Euro beziffert. Die Polizei Osterholz bittet die Bevölkerung um Hinweise unter 04791/3070.

++ Von der Straße abgekommen ++ Osterholz-Scharmbeck. Am Sonntagnachmittag kam es auf der Lilienthaler Allee zu einem Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 84-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades in Richtung Bremen. Als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, geriet er auf den Grünstreifen, wo er die Kontrolle über sein Moped verlor und stürzte. Durch den Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu und musste vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden. An dem Zweirad entstand geringer Schaden in Höhe von 200 Euro

