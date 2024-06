Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz am Samstag, den 15.06.2024

Landkreise Verden/Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Diebstahl einer Brücke

Verden. In der Zeit zwischen Dienstag und Donnerstag wurde eine mobile Überquerungshilfe von der Baustelle in der Moorstraße in Verden entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 800EUR.

Zeugen, denen etwas in der näheren Umgebung aufgefallen ist, werden unter 04231-8060 um Hinweise an die Polizei Verden gebeten.

Wohnwagen auf Abwegen

Verden. Am Freitagnachmittag hat sich auf der Bremer Straße ein Wohnanhänger von seinem Zugfahrzeug gelöst und ist in eine Hecke am gegenüberliegenden Straßenrand gerast. Glücklicherweise war auf der sonst sehr hoch frequentierten Straße nicht viel los, sodass kein zusätzlicher Sach- und Personenschaden entstanden ist. Warum sich der Wohnanhänger gelöst hat, ist bisher nicht bekannt. Der Schaden wird auf etwa 4500 EUR geschätzt.

Heckenbrand durch Unkrautbrenner

Etelsen. Am frühen Freitagnachmittag kam es in der Bremer Straße in Etelsen zu einem Heckenbrand. Auslöser war ein 56-jähriger Anwohner, welcher mit einem Gasbrenner Unkraut beseitigte. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Carport und das Wohnhaus verhindert werden.

Früh am Morgen mit viel Promille und ohne Führerschein

Verden. Am Samstagmorgen fiel eine 40-jährige Audi-Fahrerin durch ihre sehr auffällige Fahrweise auf. In der Kontrolle konnten die Beamten einen Alkoholwert von über zwei Promille und das Fehlen der erforderlichen Fahrerlaubnis feststellen. Bei der 40-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Container entwendet

Riede-Felde. Im Verlauf des Dienstagabends entwendeten bislang unbekannte Täter einen Abrollcontainer, der auf dem Parkplatz des Felder Schützenhauses für die Altpapiersammlung abgestellt war.

Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Thedinghausen unter der Telefonnummer 04204/914380 zu melden.

Ohne Führerschein unterwegs

Achim. In der Nacht zu Samstag kontrollierten Beamte der Polizei Achim in der Embser Landstraße einen 19-jährigen Rollerfahrer. Dabei stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem war das am Roller befindliche Kennzeichen für ein anderes Kleinkraftrad ausgegeben. Gegen den Rollerfahrer wurde u.a. ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Landkreis Osterholz

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Schwanewede. Am Freitagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte der Polizeistation Schwanewede im Sandbergweg in 28790 Schwanewede einen 14-jährigen E-Scooterfahrer. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz vorlag.

Diebstahl aus mehreren Kühlcontainern

Osterholz. In der Zeit vom 13.06.2024, 19:30 Uhr, und dem 14.06.2024, 06:00 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter mehrere Kühlcontainer eines Einzelhandelsgeschäfts in 27711 Osterholz-Scharmbeck, Hördorfer Weg, aufgebrochen und mehrere Gegenstände entwendet.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 04791-3070 mit dem Polizeikommissariat Osterholz in Verbindung zu setzen.

