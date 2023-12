Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Hausen (Wied) (ots)

Am gestrigen Morgen, 30.11.2023, gegen 07:10 Uhr ereignete sich auf der L257 zwischen den Ortslagen Hausen (Wied) und Frorath ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 63jährige Pkw-Fahrerin befuhr die L257 aus Richtung Hausen kommend, als sie auf winterglatter Fahrbahn ausgangs einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Pkw verlor und in der Folge frontal mit einem entgegenkommenden VW Bus kollidierte. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision stark beschädigt. Sowohl die Unfallverursacherin als auch die Beifahrerin des entgegenkommenden Pkw wurden durch den Unfall leicht verletzt und nach Erstversorgung in ein Krankenhaus nach Linz verbracht.

