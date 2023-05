Polizei Hagen

POL-HA: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hagen-Haspe (ots)

Am 19.05.2023, gegen 09:15 Uhr, kam es in der Büddingstraße in Hagen Haspe zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines mutmaßlich schwarzen BMW X3 befuhr die Büddingstraße in Richtung Krankenhaus. Hierbei beschädigte er den linken Außenspiegel eines dort am Fahrbahnrand abgestellten Pkw BMW 5er. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Es entstand ein Fremdschaden von ca. 1000EUR. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell