Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Fahndung nach E-Bike-Dieben erfolgreich ++ Nach Einbruch Zeugen gesucht ++ Sachbeschädigungen auf Grundschulgelände ++ Zeugen nach Diebstahl auf Baustelle gesucht ++ Radfahrerin übersehen ++

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Fahndung nach E-Bike-Dieben erfolgreich

Achim. Am Montagabend konnten zwei Täter nach einem E-Bike-Diebstahl gefasst werden.

Die Männer im Alter von 25 und 26 Jahren sollen kurz zuvor auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Verdener Straße ein E-Bike im Wert von fast 3.000 EUR gestohlen haben. Den ersten Informationen zufolge luden die Männer das Fahrrad in ihren Opel und flüchteten. Zeugen hatten die Tat demnach beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Beamten der Polizei Achim und Autobahn Polizei Langwedel konnten mithilfe der Hinweise der Zeugen die Täter während der anschließenden Fahndung auf der A27 in Fahrtrichtung Cuxhaven feststellen und das gestohlene E-Bike sichern. Der 25-jährige Fahrer stand zudem mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen. Nach einem positiven Vortest wurde ihm daher eine Blutprobe entnommen.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer entlassen und Ermittlungen gegen beide eingeleitet.

Nach Einbruch Zeugen gesucht

Ottersberg/Fischerhude. Zwischen Sonntagvormittag und Montagmorgen brachen unbekannte Täter in einen Schreibwarenladen mit Postfiliale in der Landstraße in Fischerhude ein. Auf der Suche nach Beute brachen sie den Informationen zufolge einen Schrank im Innenraum auf. Nach den ersten Ermittlungen flüchteten die Täter ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 EUR geschätzt. Mögliche Zeugen, denen etwas Ungewöhnliches in der Umgebung aufgefallen ist, werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei Achim gebeten.

Zeugen gesucht: Sachbeschädigungen auf Grundschulgelände

Thedinghausen/Morsum. Auf dem Gelände der Grundschule in der Morsumer Schulstraße randalierten unbekannte Täter und verursachten einen Sachschaden von mindestens 1.000 EUR.

Die Vandalen beschädigten nach ersten Ermittlungen zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag Spielgeräte, beschmierten Garagenwände und verstopften Regenabläufe auf dem Schulgelände. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas in der Umgebung bemerkt haben. Hinweise nehmen die Beamten in Achim unter 04202/9960 entgegen. (++ Lichtbilder befinden sich in der digitalen Pressemappe der PI Verden/Osterholz ++)

Unfall in der Wulmstorfer Straße

Thedinghausen/Wulmstorf. Ein 51-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades zog sich am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall den ersten Informationen zufolge leichte Verletzungen zu.

Demnach war eine 58-jähriger Fahrerin eines Mercedes auf der Wulmstorfer Straße in Richtung Morsum unterwegs und wollte nach links in die Landwehrstraße einbiegen. Dabei übersah sie offenbar den entgegenkommenden und bevorrechtigten 51-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Das Kleinkraftrad musste anschließend abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Zeugen nach Diebstahl auf Baustelle gesucht

Hambergen. Auf einer Baustelle in der Bahnhofstraße verursachten unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen einen Sachschaden im vierstelligen Bereich. Den ersten Informationen zufolge brachen sie einen Radlader auf, sahen jedoch scheinbar von einem Diebstahl ab. Bevor sie unerkannt flüchteten, nahmen sie Werkzeug an sich. Die Polizei Osterholz sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können. Hinweise werden unter 04791/3070 entgegengenommen.

Radfahrerin übersehen

Lilienthal. Bei einem Verkehrsunfall zog sich eine 57-jährige Radfahrerin am Montagmorgen leichte Verletzungen zu und wurde von Rettungskräften zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Den Informationen zufolge bog ein 43-jähriger Fahrer eines Peugeot zuvor von einem Grundstück auf die Falkenberger Landstraße ein und übersah dabei die von links kommende und bevorrechtigte 57-Jährige. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Radfahrerin.

Der Sachschaden wird ersten Informationen zufolge mit rund 1.300 EUR beziffert.

Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Ritterhude. Bei einem Verkehrsunfall in der Stader Landstraße am Montagvormittag verletzte sich eine 36-jährige Fahrerin eines Daimler Smart und ein 10-jähriges Kind leicht. Die 36-Jährige hatte den Erkenntnissen zufolge in Fahrtrichtung Stade an einer Ampelanlage verkehrsbedingt halten müssen. Ein hinter ihr fahrender 57-Jähriger hatte dies offenbar zu spät bemerkt und fuhr mit seinem Audi auf den Pkw der 36-Jährigen auf, in dem auch das 10-jährige Kind saß.

Bei der folgenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 57-Jährige unter Alkoholeinfluss am Steuer gesessen hatte. Nach einem Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von 0,57 Promille, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Der Sachschaden wird auf rund 25.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell