Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zeugen gesucht - Auto beschädigt (10.05.2024 - 11.05.2024)

Triberg (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagmittag, 13 Uhr, und Samstagvormittag, 11.30 Uhr, ist es in der Hauptstraße zu einer Sachbeschädigung an einem in einer Garage abgestellten Autos gekommen. Ein Unbekannter zerkratzte den in der geöffneten Garage der Hausnummer 17 geparkten Skoda Ringsherum und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Triberg unter der Nummer 07722/9160710 entgegen.

