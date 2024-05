Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schönwald im Schwarzwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei sucht nach Verkehrsunfall Zeugen (10.05.2024)

Schönwald im Schwarzwald (ots)

Auf der Straße "Moos" ist es am Freitagabend gegen 21:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, zu dem nun Zeugen gesucht werden. Ein 76-Jähriger fuhr mit einem Subaru auf der Straße "Moos" in Richtung Eschbeck als ihm ein unbekannter "Pritschenwagen" mittig der Fahrbahn entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 76-Jährige nach rechts ausweichen und touchierte dabei einen am Fahrbahnrand geparkten BMW 218. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von etwa 6.500 Euro. Der unbekannte Pritschenwagen setzte seine Fahrt indes unvermittelt fort.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder die sonst Hinweise auf den flüchtigen Pritschenwagen geben können, sich unter der Nummer 07724/949500 an das Polizeirevier St. Georgen zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell