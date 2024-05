Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfallflucht auf der Bachzimmerer Straße - Radfahrer verletzt - Polizei sucht Zeugen (13.05.2024)

Immendingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Montag auf der Bachzimmerer Straße ereignet hat. Gegen 16.45 Uhr fuhr ein 25-jähriger Radfahrer auf der Bachzimmerer Straße in Richtung Bachzimmern. Zeitgleich war eine unbekannte Autofahrerin mit einem weißen Kleinwagen, eventuell einem Renault Clio oder Twingo, mit Tuttlinger Kennzeichen auf der Straße "Bachzimmerer Ösch" unterwegs und bog an der Einmündung nach rechts auf die Bachzimmerer Straße ab. Der vorfahrtsberechtigte Pedelecfahrer erkannte dies noch und bremste sein Fahrrad bis zum Stillstand ab, weshalb es nicht zu einer Kollision mit dem Auto kam. Durch das Bremsmanöver stürzte der Mann jedoch über den Lenker auf die Straße und verletzte sich hierbei leicht. Die Autofahrerin setzte ihre Fahrt, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, in Richtung Bundesstraße 311 fort. Bei ihr soll es sich um eine etwa 50-jährige Frau mit blonden langen Haaren handeln.

Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Unfallverursacherin geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07461 9410, beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.

