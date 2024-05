Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall nach Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen (11.05.2024)

Blumberg (ots)

Auf der B 27 ist es am Samstag gegen 16:30 Uhr zu einer Unfallflucht mit einer leicht verletzten Motorradfahrerin gekommen. Die 56-Jährige fuhr mit einer Honda von Kommingen in Richtung Neuhaus am Randen. Dabei überholte sie ein unbekannter roter Tesla so knapp, dass sie nach rechts ausweichen musste um eine Kollision zu verhindern. In der Folge verlor sie die Kontrolle über das Motorrad, kam von der Straße ab und stürzte. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von 5.500 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem flüchtigen Tesla aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0771/837830 beim Polizeirevier Donaueschingen zu melden.

