Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Beamte stoppten Lkw-Fahrer unter Drogeneinfluß

Ratzeburg (ots)

25.04.2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 16.04.2024 - Elmenhorst

In der Nacht zum 16.04.24 kontrollierten die Beamten des Autobahnreviers Ratzeburg einen Lkw, dessen Fahrer unter Einfluß von Betäubungsmitteln stand. Außerdem stellten sie Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht fest.

Die Beamten wurden gegen 04.00 Uhr auf einen niederländischen Sattelzug aufmerksam, der die BAB24 in Richtung Berlin in auffälliger Fahrweise befuhr. Der Lkw wurde an der Anschlussstelle Talkau gestoppt. Bei der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für den Konsum von Kokain bei dem 40-jährigen Fahrer aus Niedersachen. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und untersagten die Weiterfahrt. Es konnten außerdem Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in Bezug auf das Fahrpersonalrecht festgestellt werden.

