POL-RZ: Festnahme nach Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Ratzeburg (ots) - 24. April 2024 | Kreis Stormarn - 23.04.2024 - Trittau Am 23.04.24 kam es in der Großenseer Straße in Trittau zu einem Einbruch in einem Supermarkt. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich gegen 22.45 Uhr unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten eines Tabakgeschäftes im Objekt des Supermarktes. Dabei löste die vorhandene Alarmanlage aus, so dass die Täter von einer weiteren ...

