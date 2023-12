POL-PDPS: Unfallflucht in der Pirmasenser Straße

Hermersberg, Hauptstraße (ots) - Am Dienstag den 05.12.2023, zwischen 17:00 Uhr und 17:45 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Hauptstraße in Hermersberg, in Höhe der Hausnummer 34a, gegen einen dort geparkten Opel Grandland (Farbe schwarz). Am Pkw entstand Sachschaden an der rechten Fahrzeugseite. Die so entstandene Sachschadenshöhe beträgt ca. 1000 Euro. Im Anschluss entfernte sich der/die Verkehrsunfallverursacher/in in unbekannte Richtung. ...

