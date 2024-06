Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Lambrecht (ots)

Am Freitag, den 14.06.2024 gegen 18:00 Uhr kam es in der Beerentalstraße in Lambrecht zu einer Körperverletzung, in deren Verlauf eine Frau verletzt wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand ging die Frau mit ihrem Hund spazieren und wurde unvermittelt von einem ihr entgegenkommenden bislang unbekannten Mann zu Boden gestoßen. Hierbei zog sie sich Verletzungen am Handgelenk und am Knie zu. Die unbekannte Person wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 180cm groß, kurze helle Haare,trug eine Jeans und einen dunkelgrauen Pullover. Das Alter des Mannes wird auf ca. 50 Jahre geschätzt. Bei der gelaufenen Strecke handelt es sich um einen Waldweg ( Rundweg Schützenhaus Lambrecht - Am dicken Stein). Zeugenhinweise bitte an die Polizei Neustadt, 06321 854 0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de

