POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ellerstadt (ots) - In der Zeit vom 14.06.2024, 16:30 Uhr bis 17.06.2024, 07:30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter zwei Baufahrzeuge in der Bahnhofstraße in Ellerstadt. Durch die unbekannten Täter wurden an den Baufahrzeugen Anbauteile beschädigt und auch zum Teil gänzlich entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000,- EUR. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel.: 06322/963-0 oder ...

