Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Fulda - jeweils Zeugen gesucht

Fulda (ots)

1. Verkehrsunfallflucht, 3.000 Euro Fremdschaden - Zeugen gesucht

Am Freitag (23.08.), zwischen 05.40 Uhr und 14 Uhr, parkte ein 19-jähriger Mann aus Fulda seinen PKW, einen silberfarbenen Audi A 4, im Industriegebiet Petersberg, in der Breitunger Straße auf einem Parkplatz in Höhe des dortigen Getränkegroßhandels. Als der 19-Jährige zu seinem PKW zurückkehrte, musste er einen erheblichen frischen Schaden im Frontbereich seines Fahrzeuges feststellen. Der Schaden wird auf 3.000 Euro beziffert. Die oder der unbekannte Unfallverursacherin/Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle ohne die Art der Verkehrsbeteiligung mitzuteilen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die nähere Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer: 0661-105-0, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache im Internet über www.polizei.hessen.de zu melden.

2. Verkehrsunfall - 4.500 Euro Schaden - Zeugen gesucht

Ein Gesamtschaden in Höhe von 4.500 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Samstag (24.08.), gegen 15.55 Uhr, auf der Petersberger Straße in Höhe der Dr. Dietz Straße. Eine 53-jährige Frau aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg befuhr mit ihrem PKW, einem BMW 420 d, den rechten von zwei Fahrspuren der Petersberger Straße aus Fahrtrichtung Fulda Stadtmitte kommend in Fahrtrichtung Petersberg. Eine 67-jährige Frau aus Fulda befuhr mit ihrem PKW, einem VW Golf Plus, den linken der beiden Fahrspuren der Petersberger Straße in gleicher Fahrtrichtung wie die 53-Jährige BMW-Fahrerin. In Höhe der Dr.-Dietz-Straße kam es aus dann zu einem seitlichen Zusammenstoß beider nebeneinander fahrender Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde weder die BMW-Fahrerin noch die VW-Fahrerin verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in einer Gesamthöhe von circa 4.500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die nähere Hinweise zum Ablauf des Verkehrsunfalls geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Fulda unter der Telefonnummer 0661-105-0, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache im Internet über www.polizei.hessen.de zu melden.

Gefertigt: Schmitt, PHK`in, Polizeistation Fulda, Tel.: 0661-105 2300

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell