Polizei Paderborn

POL-PB: Pkw-Fahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Delbrück-Schöning (ots)

(ah)Sonntag, 18.08.24, 11:50 Uhr, 33129 Delbrück, Rietberger Straße, Verkehrsunfall mit getöteter Person, Am Sonntagmittag kam es auf der B 64 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Ein 75 Jahre alter Pkw-Fahrer fuhr in Richtung Rietberg. Dabei kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Graben zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, in dem er kurze Zeit später verstarb. Seine 77 Jahre alte Beifahrerin blieb unverletzt. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell