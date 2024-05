POL-RE: Waltrop: Zeugen löschen brennendes Bücherregal

Recklinghausen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu zwei Bränden am vergangenen Pfingst-Wochenende machen können. In der Nacht zu Sonntag brannte gegen 1 Uhr am Hagemer Kirchweg ein Anhänger. In der darauffolgenden Nacht bzw. am frühen Montagmorgen wurde gegen 3.20 Uhr ein brennendes Fahrzeug im Bereich Amandusstraße/Schillerstraße festgestellt. Das Auto wurde durch den Brand zerstört, der Schaden liegt ...

