Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Pkw aufgebrochen - Mountainbike und Pedelecs gestohlen - Versuchter Wohnungseinbruch - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda (ots)

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. In der Weserstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (23.08.), zwischen 1.30 Uhr und 9 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Die Täter gelangten auf unbekannte Weise in das Wohnhaus, hebelten eine Wohnungstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw aufgebrochen

Fulda. In einem Parkhaus in der Straße "An der Richthalle" zerstörten Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag (22.08.) und Freitagnachmittag (23.08.) die Scheibe der Fahrertür eines schwarzen BMW und stahlen zwei Sonnenbrillen sowie 2 Basecaps mit der Aufschrift "Wellenstein" im Gesamtwert von rund 500 Euro aus dem Handschuhfach. Es entstanden circa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mountainbike und Pedelecs gestohlen

Hünfeld. In der Molzbacher Straße stahlen Unbekannte am Freitagmittag (23.08.), gegen 13 Uhr, ein Pedelec des Herstellers Hiland im Wert von rund 900 Euro. Das Zweirad stand dort bei einem Stromkasten gegenüber eines Feuerwehrstützpunktes.

Fulda. Im Bereich des Fahrradabstellplatzes eines Freibades in der Jahnstraße stahlen Unbekannte am Samstag (24.08.), zwischen 10.30 Uhr und 14.15 Uhr, ein schwarz-rotes E-MTB sowie ein schwarz-rotes Mountainbike des Herstellers (Aim Race) im Gesamtwert von rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Wohnungseinbruch

Petersberg. In der Stettiner Straße versuchte ein Unbekannter am Samstagabend (24.08.), gegen 22.20 Uhr, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Der Täter brach dazu ein Fenster auf und begab sich ins Obergeschoss. Dort wurde ein Bewohner auf den ungebetenen Gast aufmerksam, woraufhin dieser die Flucht ergriff. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Petersberg. In der Nacht zu Samstag (24.08.) brachen Unbekannte in der Neißer Straße in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Die Täter hebelten dazu die Terrassentür einer Kellerwohnung auf und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Sie stahlen mehrere hundert Euro Bargeld und hinterließen rund 400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. In der Von-Galen-Straße brachen Unbekannte zwischen Samstagnachmittag (24.08.) und Sonntagmittag (25.08.) in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten dazu auf der Gartenseite des Gebäudes eine Terrassentür auf und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell