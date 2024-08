Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kostenlose Fahrradcodierung bei der Polizeistation Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Rotenburg a.d. Fulda. Um mögliche Fahrraddiebe abzuschrecken und die Zuordnung eines aufgefundenen Fahrrades zu seinem rechtmäßigen Besitzer zu erleichtern, bietet die Polizeistation Rotenburg am kommenden Mittwoch (28.08.), zwischen 10 Uhr und 15 Uhr, eine kostenlose Fahrradcodierung auf dem Gelände der Polizeistation an. Dabei wird eine individuelle Nummer in den Rahmen des Rades codiert.

Zur Registrierung benötigen Interessierte einen Eigentumsnachweis und ein Personaldokument (Personalausweis oder Reisepass).

Wir weisen darauf hin, dass Fahrräder mit Carbonrahmen leider nicht codiert werden können. Bei Pedelecs oder E-Bikes bringen Sie bitte den Schlüssel für den Akku mit.

Das Wichtigste noch einmal im Überblick:

Wann? Am Mittwoch (28.08.), zwischen 10 Uhr und 15 Uhr Wo? Auf dem Gelände der Polizeistation Rotenburg, Hainweg 3 in 36199 Rotenburg a.d. Fulda Terminvergabe? Voranmeldung erforderlich, täglich zwischen 8 Uhr und 16 Uhr, unter der Telefonnummer 06623/937-18.

