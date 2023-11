Polizei Aachen

POL-AC: Hausbrand in Erkelenz - Staatsschutz ermittelt

Erkelenz, Aachen (ots)

Heute (18.11.2023) wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in Erkelenz in der Patersgasse gerufen.

Zeugen meldeten in der Nacht gegen 02:45 Uhr starken Brandgeruch und Qualm an einem Mehrfamilienhaus in der Patersgasse. Die Hausfassade und der Dachstuhl des Fachwerkhauses brannten in Form eines Schwelbrandes. Zum Zeitpunkt des Brandes waren keine Personen in dem Haus. Es wurde stark beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar.

An einer unmittelbar an das Haus angrenzenden Mauer befindet sich eine Gedenktafel zur Erinnerung an die damalige Synagoge in Erkelenz. Die Synagoge befand sich in der Zeit von 1869 bis 1938 in der Patersgasse.

Die Brandursache ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen, in die auch ein Brandsachverständiger eingebunden wird. Der Staatsschutz der Polizei Aachen ermittelt zu den Hintergründen der Tat. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie politisch motiviert ist.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241-9577-35301 oder 34210 bei der Polizei Aachen zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen. (th)

