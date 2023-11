POL-AC: Mann kommt bei Wohnungsbrand ums Leben

Aachen/Düren/Euskirchen/Heinsberg (ots) - Großer Kontrolleinsatz in der deutsch-niederländisch-belgischen Grenzregion Am heutigen Donnerstag finden bis in die Abendstunden umfangreiche Kontrollmaßnahmen in Bereichen der deutsch-niederländisch-belgischen Grenze statt. Ziel der grenzüberschreitend durchgeführten Polizeikontrollen ist die Bekämpfung von Alkohol- und Betäubungsmitteldelikten im Straßenverkehr und ...

