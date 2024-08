Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Polizisten nehmen flüchtenden Dieb fest

Polizeibeamte haben am Mittwochvormittag einen 29-Jährigen festgenommen, der kurz zuvor offenbar mit einem Komplizen gestohlen hat. Den bisherigen Ermittlungen zufolge stahlen die Verdächtigen um kurz nach 10 Uhr im Bereich der Riedleparkstraße mehrere Wertsachen aus geparkten Fahrzeugen und flüchteten. Polizisten stellten einen der Tatverdächtigen im Rahmen der eingeleiteten Fahndung am Bahnhof fest und fanden im Rahmen der Festnahme einen Teil des Diebesguts bei ihm auf. Er muss sich nun strafrechtlich wegen der Taten verantworten, die Ermittlungen zu seinem Begleiter dauern an.

Friedrichshafen

Unter Drogen unterwegs

An Ort und Stelle endete die Fahrt für einen 19-jährigen Autofahrer, als er am Mittwochnachmittag von Polizeibeamten im Stadtgebiet kontrolliert wurde. Die Polizisten waren auf den Pkw-Fahrer aufmerksam geworden, als er ohne Sicherheitsgurt im Gegenverkehr unterwegs war. Bei der anschließenden Überprüfung ergab sich darüber hinaus auch der Verdacht einer Drogenbeeinflussung. Weil ein Vortest positiv auf THC und Kokain reagierte, musste der junge Mann in einer Klinik Blutproben abgeben. Sollte die Untersuchung den Verdacht bestätigen, kommen neben dem empfindlichen Bußgeld auch ein Fahrverbot auf den 19-Jährigen zu. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt.

Friedrichshafen

Mülleimerbrand - Zeugen gesucht

Zum Brand zweier Mülltonnen rückten Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen kurz nach 2 Uhr in die Aistegstraße aus. Die Feuerwehr löschte die nahezu vollständig abgebrannten Tonnen und verhinderte eine Ausbreitung auf umliegende Pflanzen und Häuser. Die Ursache der Brandentstehung ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Beamten schließen eine mutwillige Tat nicht aus. Ein Zeuge berichtete von zwei dunkel gekleideten Rollerfahrern, die zur möglichen Tatzeit durch die dortige Unterführung von der Tatörtlichkeit wegfuhren. Ob diese mit der Entstehung des Feuers in Verbindung stehen oder selbst Zeugen der Tat wurden ist nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Tettnang

Unfall fordert zwei Verletzte und Sachschaden

Insgesamt etwa 70.000 Euro Sachschaden entstand am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr beim Zusammenstoß zweier Autos auf der L 326. Eine 20 Jahre alte Mazda-Fahrerin war in Richtung Obereisenbach unterwegs und geriet mutmaßlich aus Unachtsamkeit in den Grünstreifen. Beim Gegenlenken verlor sie die Kontrolle und kam auf die Gegenfahrspur. Ein in Richtung Tettnang fahrender 36-Jahre alter Hyundai-Lenker konnte nicht mehr ausweichen. Bei der folgenden Kollision wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Eriskirch

Nach Parkrempler davongefahren

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochabend auf dem Parkplatz des Eriskircher Strandbades ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um weitere Hinweise. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie die Fahrerin eines grauen Mercedes gegen 18.15 Uhr beim Ausparken einen abgestellten Peugeot touchiert hatte, danach eine Runde über den Parkplatz fuhr und anschließend das Weite suchte. Um den Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro kümmerte sie sich nicht. Beim Ablesen des Kennzeichens trat jedoch mutmaßlich ein Fehler auf. Die Ermittlungen zur Unfallflucht dauern aktuell noch an. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Einbruch in Friseursalon

In der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen haben sich Einbrecher Zutritt zu einem Friseurgeschäft in der Straße "Krummes Land" in Oberuhldingen verschafft. Die bislang unbekannten Täter schlugen eine Scheibe ein, stahlen einen niedrigen vierstelligen Bargeld-Betrag und suchten das Weite. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07551/804-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell