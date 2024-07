Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren

Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein Unbekannter am Dienstag zwischen 14.15 Uhr und 14.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters am Oskar-von-Miller-Platz begangen hat, sucht das Polizeirevier Ravensburg. Bei einem Parkrempler oder beim Anstoßen mit einem Einkaufswagen verursachte der Unbekannte Kratzer an einem abgestellten Mercedes und flüchtete, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeireviers Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Tettnang

Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung

Nach einem handfesten Streit zwischen mehreren Jugendlichen und Heranwachsenden am Dienstag gegen 20 Uhr in der Karlstraße ermittelt die Polizei. Bei der Auseinandersetzung wurden zwei junge Männer leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Körperverletzung, bei der neben Tritten und Schlägen offenbar auch ein geworfener Stein für Verletzungen sorgte, war offenbar eine verbale Auseinandersetzung vorausgegangen. Der Polizeiposten Tettnang hat die Ermittlungen gegen mehrere Tatverdächtige eingeleitet und bittet etwaige Zeugen, die auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden, sich unter Tel. 07542/9371-0 zu melden.

Friedrichshafen

Im Kreisverkehr überholt - Unfallverursacher flüchtet

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Dienstagabend zwischen 17 und 19 Uhr in einem Kreisverkehr zu einem riskanten Überholmanöver angesetzt, dabei einen Unfall verursacht und anschließend das Weite gesucht. Der Autofahrer fuhr auf der Markdorfer Straße von Lipbach kommend in Richtung Kluftern und überholte im Kreisel einen vorausfahrenden Alfa Romeo. Dabei nutze er offenbar auch die Fläche der Mittelinsel und touchierte den Alfa-Romeo an der linken Seite. Trotz des Sachschadens, der auf rund 2.000 Euro geschätzt wird, suchte der Verursacher das Weite. Ein Teilkennzeichen des blauen Wagens mit Friedrichshafener Zulassung konnte sich der 87 Jahre alte Unfallgeschädigte merken. Die Ermittler des Polizeireviers Friedrichshafen gehen den ersten Hinweisen nach.

Kressbronn

Vorfahrt genommen - Unfall

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge im Kreisverkehr Linderhof entstand mehrere tausend Euro Sachschaden. Eine 59 Jahre alte BMW-Fahrerin fuhr von der L 334 aus Langenargen kommend in den Kreisel ein und nahm einer 46 Jahre alten Citroen-Lenkerin die Vorfahrt. Bei der folgenden Kollision entstand am Wagen der Unfallverursacherin rund 4.000 Euro, am Citroen etwa 5.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Friedrichshafen

Ladestation gestreift und geflüchtet

Ein Unbekannter hat am Dienstagmorgen in der Löwentaler Straße eine Ladestation touchiert und danach die Flucht ergriffen. An der Station entstand rund 1.000 Euro Sachschaden. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Bermatingen

Auf Gegenfahrspur geraten - Unfall

Hoher Sachschaden entstand am Montag gegen 13.30 Uhr bei einem Unfall in der Salemer Straße. Eine 33-jährige VW-Lenkerin war auf der L 205 in Richtung Neufrach unterwegs und geriet auf Höhe der dortigen Tankstelle aus bislang nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrspur. Dort prallte sie in den entgegenkommenden VW eines 42-Jährigen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Überlingen

Unfallflucht

Ein Unbekannter hat am vergangenen Freitag zwischen 10 Uhr und 12 Uhr einen Ford Transit am rechten hinteren Kotflügel gestreift, der auf einem öffentlichen Parkplatz in der Bahnhofstraße abgestellt war. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa knapp 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nehmen die Ermittler des Polizeireviers Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag im Ratsweg in Bonndorf mehrere Aufkleber an einem Haus angebracht und einen Wagen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist aktuell nicht bekannt. Die Polizei in Friedrichshafen ermittelt in dieser Sache und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Markdorf

Randalierer richten Sachschaden an - Zeugen gesucht

Mit massiver Gewalteinwirkung eine Straßenlaterne umgeknickt und zahlreiche Mülltonnen umgekippt haben unbekannte Randalierer zwischen Dienstag und Mittwoch im Schießstattweg. Personen, die Zeugen des Vandalismus wurden oder sonstige Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an die Polizei Überlingen zu wenden.

