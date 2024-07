Polizeipräsidium Ravensburg

Fronreute / Blitzenreute

Mann fordert Nachtruhe ein und wird geschlagen

Um seine Nachtruhe einzufordern hat am Montag gegen Mitternacht ein 53-Jähriger mehrere Personen im Bereich Rathaus / Feuerwehrhaus zur Ruhe aufgefordert. Für seine Aufforderung steckte der 53-Jährige eigenen Angaben zufolge von einem der Beteiligten Schläge ein, sodass er sich leichte Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper sowie Arm zuzog. Der mit über einem Promille Alkoholisierte wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen zu dem bislang noch unbekannten Täter aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Ravensburg

Wagen liegen geblieben - Fahrer wohl unter Drogeneinfluss

Zur Absicherung eines Pannenfahrzeugs ist am Montagabend kurz nach 19.30 Uhr eine Streife des Polizeireviers Ravensburg auf die Bundesstraße 30 im Bereich Wernerhoftunnel ausgerückt. Während die Beamten den Wagen, der aufgrund eines technischen Defekts liegen blieb, absicherten, nahmen die Polizisten auch die Fahrtüchtigkeit des Fahrers in den Blick und landeten einen Treffer: ein Drogenvortest bei dem 25-Jährigen schlug auf Cannabis und Amphetamin an. Eine Blutentnahme in einem Krankenhaus sowie eine Anzeige an die Bußgeld- und Führerscheinstelle waren die Folge.

Ravensburg

Radler fährt mit über 2,5 Promille Schlangenlinien

Mit über 2,5 Promille ist am späten Montagabend ein 42-jähriger Radler in der Seestraße Schlangenlinien gefahren. Eine Polizeistreife stoppte den auffälligen Fahrradfahrer und veranlasste bei ihm nach einem Alkoholvortest eine Blutprobe. Auf den stark alkoholisierten Verkehrsteilnehmer kommt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Ravensburg

Unkraut abgebrannt - kleine Baumgruppe fängt Feuer

Beim Abbrennen von Unkraut hat am Montagvormittag in Oberhofen eine kleinere Baumgruppe Feuer gefangen. Der Grundstückbesitzer, der zuvor mit einem Brenner tätig war, sowie Nachbarn konnten die Flammen schnell im Zaum halten, sodass die zwischenzeitlich verständigte Feuerwehr lediglich noch die restlichen Löscharbeiten übernehmen musste und zeitnah wieder abrücken konnte. Verletzt wurde niemand, an den nahestehenden Garagen und Pkw entstand kein Sachschaden.

Wangen im Allgäu

Radfahrer zückt Messer

Bei einem Disput mit einem Hundehalter soll am Montagabend gegen 18.30 Uhr ein bislang unbekannter Radfahrer in der Franz-Walchner-Straße ein Messer gezückt haben. Der Hundehalter machte sein Gegenüber darauf aufmerksam, dass er nicht auf dem Gehweg fahren dürfe, nachdem er und sein Hund sich bei einem Überholmanöver des Pedelec-Fahrers erschreckt hatten und der Hund laut zu bellen begann. Der Radler soll hierauf mehrere Meter weiter angehalten und ein Messer gezückt sowie den Fußgänger beim Vorbeigehen verbal bedroht haben. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat wegen des eskalierten Disputs Ermittlungen eingeleitet und bittet Zeugen des Vorfalls sowie Personen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden. Der unbekannte Radler wird als etwa 60 bis 65 Jahre alt, 180cm groß und mit grauem Dreitagebart beschrieben. Er soll sportlich schlank und mit einem neongelben Fahrradtrikot sowie einer dunklen Fahrradhose bekleidet gewesen sein. Das Pedelec war demnach ebenfalls dunkel.

